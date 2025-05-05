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Маск высмеял британский флот и сравнил его с российским

Маск посмеялся над британским флотом после сравнения его с российским
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над флотом Великобритании, сравнив его с российским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Маск прокомментировал пост одного из пользователей соцсети со ссылкой на издание Responsible Statecraft, что с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров. Тем временем Британия спустила на воду четыре корабля, в том числе один авианосец.

«Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?» — отметил он, отвечая на пост.

В феврале британские генералы во время встреч с главой правительства страны Киром Стармером заявили о необходимости масштабного обновления вооружений.

Ранее в Британии рассказали о разврате в подводном флоте страны.

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