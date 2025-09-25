ТАСС: ВС РФ уничтожили ударный кулак ВСУ под Кировском в ДНР

Российские войска уничтожили ударное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кировском на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, украинские войска пытались сконцентрировать в лесополосах скопление техники и автомобилей.

«Разведка «Запада» обнаружила у Кировска скопление техники и машин противника, которые должны были выступить в роли ударного кулака для возможной контратаки. Координаты оперативно передали операторам БПЛА, которые и уничтожили эти цели», — поделился собеседник агентства.

25 сентября советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский говорил, что украинские подразделения готовятся к бегству из населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.

По его словам, основная причина состоит в мощных российских авиаударах и больших потерях в личном составе.

