Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к бегству из населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, основная причина состоит в мощных российских авиаударах и больших потерях в личном составе.

«Противник из состава 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины паникует и готовится к бегству из Вербового, по которому наши ВКС наносят массированные удары», — сказал Кимаковский.

Он отметил, что противник несет большие потери. Кимаковский подчеркнул, что только за последние сутки по населенному пункту было нанесено четыре авиаудара, в результате которых украинская армия потеряла 15 военнослужащих.

22 сентября Кимаковский сообщил, что российские штурмовые группы взяли под контроль село Новопавловка в Днепропетровской области в полукольцо. Он отметил, что населенный пункт является важным логистическим узлом для ВСУ.

Ранее военный эксперт назвал самые успешные участки в зоне СВО за неделю.