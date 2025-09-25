На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кимаковский заявил, что ВСУ хотят сбежать из Вербового

Кимаковский: ВСУ хотят сбежать из Вербового в Днепропетровской области
true
true
true
close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к бегству из населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, основная причина состоит в мощных российских авиаударах и больших потерях в личном составе.

«Противник из состава 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины паникует и готовится к бегству из Вербового, по которому наши ВКС наносят массированные удары», — сказал Кимаковский.

Он отметил, что противник несет большие потери. Кимаковский подчеркнул, что только за последние сутки по населенному пункту было нанесено четыре авиаудара, в результате которых украинская армия потеряла 15 военнослужащих.

22 сентября Кимаковский сообщил, что российские штурмовые группы взяли под контроль село Новопавловка в Днепропетровской области в полукольцо. Он отметил, что населенный пункт является важным логистическим узлом для ВСУ.

Ранее военный эксперт назвал самые успешные участки в зоне СВО за неделю.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами