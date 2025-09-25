Российские войска улучшили позиции и проводят зачистку Кировска в Донбассе

Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили позиции и завершают освобождение города Кировск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в населенном пункте ведется зачистка.

Также российские силы нанесли удары по живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка и Староверовка Харьковской области и в Ямполе ДНР. Под огонь попали подразделения трех механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также формирования теробороны и нацгвардии.

Потери противника, по оценке военных, составили до 220 человек, уничтожены 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий, восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов с боеприпасами.

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.

Ранее в ДНР заявили, что ВС РФ взяли в полукольцо Красноармейск.