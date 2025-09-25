На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска улучшили позиции и проводят зачистку Кировска в Донбассе

Минобороны: группировка «Запад» завершает освобождение Кировска в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили позиции и завершают освобождение города Кировск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в населенном пункте ведется зачистка.

Также российские силы нанесли удары по живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка и Староверовка Харьковской области и в Ямполе ДНР. Под огонь попали подразделения трех механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также формирования теробороны и нацгвардии.

Потери противника, по оценке военных, составили до 220 человек, уничтожены 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий, восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов с боеприпасами.

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.

Ранее в ДНР заявили, что ВС РФ взяли в полукольцо Красноармейск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами