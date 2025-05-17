Российский боец-дзюдоист вступил в рукопашную схватку с противником из ВСУ

Дзюдоист из РФ вступил в рукопашную с бойцом ВСУ в окопе под Александрополем

Российский боец-дзюдоист Дмитрий Бородавко вступил в рукопашную с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окопе под Александрополем. Об этом он рассказал ТАСС.

Бойца отправили штурмовать блиндаж в Александрополе в ДНР.

Бородавко зашел в блиндаж еще с тремя бойцами, по ним начали стрелять, сослуживцы дзюдоиста тоже открыли огонь. Боец попал под перекрестный огонь противника. Он уполз за угол, после чего вступил в рукопашный бой с одним из противников.

«Держу его коленкой, держу его руку, он пытается встать. В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», — рассказал он.

До этого сообщалось, что штурмовик 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко в течение трех дней оставался в тылу противника у Александрополя, незаметно корректируя огонь российской артиллерии по позициям украинских войск.

В свою очередь офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов, получив ранение в самом начале столкновений и оказавшись в окружении, в течение трех недель вел непрерывный бой, нанося значительный урон противнику.

Ранее российские бойцы ликвидировали офицера ВСУ при взятии Александрополя.