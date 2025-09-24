На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму увеличили единовременную выплату для контрактников

Аксенов: единовременная выплата контрактникам увеличена до 800 тыс. рублей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Единовременная выплата гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличена до 800 тыс. рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов (на фото) в своем Telegram-канале.

«Единовременная денежная выплата лицам, заключившим контракт с министерством обороны Российской Федерации в период с 24 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года, составит 800 тысяч рублей», — заявил он.

По словам Аксенова, до этого выплата за заключение контракта в 2025 году составляла 500 тыс. рублей. Таким образом, выплату подняли на 300 тыс. рублей. Он отметил, что соответствующие изменения уже внесены в указ главы республики.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос специальной военной операции и поддержки ее участников со стороны государства остается приоритетным для ГД. По его словам, на данный момент принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов специальной военной операции.

Ранее Песков разграничил понятия «СВО» и «войны» вокруг России.

