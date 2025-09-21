Володин рассказал о приоритетном вопросе для Госдумы

Вопрос специальной военной операции и поддержки ее участников со стороны государства остается приоритетным для Госдумы. Об этом в MAX заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам надо думать о стране. Нам надо сделать все для людей и, конечно, для победы. Это значит, вопрос специальной военной операции, поддержки участников СВО — для нас так же приоритетный, как и был ранее», — подчеркнул он.

По словам Володина, на данный момент принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов специальной военной операции.

До этого Володин, выступая на форуме «Территория смыслов», назвал участников специальной военной операции (СВО) на Украине лучшей частью российского общества.

Спикер добавил, что солдаты и офицеры, находящиеся в зоне СВО, являются частью новой элиты. Он призвал сделать все, чтобы они и их семьи ни в чем не нуждались.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы и выплаты положены семьям участников СВО в 2025 году.