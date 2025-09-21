На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин рассказал о приоритетном вопросе для Госдумы

Володин: вопрос поддержки участников СВО остается приоритетом
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Вопрос специальной военной операции и поддержки ее участников со стороны государства остается приоритетным для Госдумы. Об этом в MAX заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам надо думать о стране. Нам надо сделать все для людей и, конечно, для победы. Это значит, вопрос специальной военной операции, поддержки участников СВО — для нас так же приоритетный, как и был ранее», — подчеркнул он.

По словам Володина, на данный момент принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов специальной военной операции.

До этого Володин, выступая на форуме «Территория смыслов», назвал участников специальной военной операции (СВО) на Украине лучшей частью российского общества.

Спикер добавил, что солдаты и офицеры, находящиеся в зоне СВО, являются частью новой элиты. Он призвал сделать все, чтобы они и их семьи ни в чем не нуждались.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы и выплаты положены семьям участников СВО в 2025 году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами