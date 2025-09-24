На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссар назвал сроки подготовки «стены дронов» на границе с Россией

Кубилюс: «стена дронов» в Европе может быть готова через год
Mindaugas Kulbis/AP

Проект «Стена дронов» может быть реализован в течение года. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.

По его словам, сейчас необходимо понимать, что у стран Европы недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. Имеются хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у БПЛА своя специфика — они летают очень низко и они очень маленькие, отметил еврокомиссар.

Идею разработки «стены дронов» на восточном фланге НАТО Кубилюс высказал после инцидента с беспилотниками в Польше в ночь на 10 сентября.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее в России назвали «смешной» идею Евросоюза о создании «стены дронов» на границе.

