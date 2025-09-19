На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Афганистана прокомментировали слова Трампа об авиабазах США в Баграме

Афганский МИД: Кабул никогда не мирился с иностранным военным присутствием
true
true
true
close
Christine-Felice Rohrs/Global Look Press

Афганистан никогда не принимал военное присутствие других стран на своей территории, включая американское. Об этом заявил советник главы афганского МИД Закир Джалали, передает Pajhwok.

«На протяжении всей своей истории народ Афганистана никогда не мирился с военным присутствием [других стран на своей территории], и возможность этого была категорически отвергнута в ходе переговоров и подписания соглашения в Дохе (о выводе войск США и их союзников. --«Газета.Ru»)», --сказал он, комментируя слова президента США Дональда Трампа о намерении восстановить контроль над бывшей американской авиабазой в Баграме.

Тем не менее, по словам чиновника, Афганистан по-прежнему открыт к взаимодействию с США, но оно должно строиться на принципах взаимоуважения и общих интересов двух стран.

18 августа в рамках рабочего визита в Лондон Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия. По его словам, база нужна Штатам, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

Дохийское соглашение — мирный договор, подписанный 29 февраля 2020 года в городе Доха (Катар) между США и афганским движением «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций). Документ предусматривал вывод войск НАТО из Афганистана, запрет деятельности «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) на территории страны, а также переговоры между талибами с правительством, остававшимся у власти на тот момент.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может вторгнуться в Афганистан.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами