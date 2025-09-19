В МИД Афганистана прокомментировали слова Трампа об авиабазах США в Баграме

Афганистан никогда не принимал военное присутствие других стран на своей территории, включая американское. Об этом заявил советник главы афганского МИД Закир Джалали, передает Pajhwok.

«На протяжении всей своей истории народ Афганистана никогда не мирился с военным присутствием [других стран на своей территории], и возможность этого была категорически отвергнута в ходе переговоров и подписания соглашения в Дохе (о выводе войск США и их союзников. --«Газета.Ru»)», --сказал он, комментируя слова президента США Дональда Трампа о намерении восстановить контроль над бывшей американской авиабазой в Баграме.

Тем не менее, по словам чиновника, Афганистан по-прежнему открыт к взаимодействию с США, но оно должно строиться на принципах взаимоуважения и общих интересов двух стран.

18 августа в рамках рабочего визита в Лондон Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия. По его словам, база нужна Штатам, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

Дохийское соглашение — мирный договор, подписанный 29 февраля 2020 года в городе Доха (Катар) между США и афганским движением «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций). Документ предусматривал вывод войск НАТО из Афганистана, запрет деятельности «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) на территории страны, а также переговоры между талибами с правительством, остававшимся у власти на тот момент.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может вторгнуться в Афганистан.