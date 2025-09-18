В Польше перекрыли канал нелегальной переправки украинских уклонистов

Пограничная стража Польши перекрыла канал незаконной переправки украинских уклонистов в Европейский союз, сообщает TVP.

«Пограничная стража в Медыке совместно с полицией Жешова ликвидировала канал переброски украинцев в Польшу», — говорится в сообщении телевидения.

По данным телеканала, украинские машинисты в локомотивах поездов, курсирующих через границу до Пшемысля, перевозили молодых мужчин. Отмечается, что за перевозку украинские уклонисты платили около $10 тысяч с человека.

Задержанные украинцы объяснили, что хотели избежать военного призыва в ряды Вооруженных сил Украины, уточнило TVP.

4 сентября Служба безопасности Украины заявила о задержании восьми лиц, подозреваемых в оказании платных услуг мужчинам призывного возраста с целью уклонения от мобилизации в украинскую армию.

По данным службы, в Киеве была задержана преподавательница одного из столичных университетов, которая оформляла уклонистов на фиктивное обучение в аспирантуре или на работу в определенное учреждение. После зачисления, уклоняющиеся от службы ожидали получения отсрочки. Для передачи необходимых документов в военкомат эта преподавательница привлекла знакомого, имевшего связи в военкомате.

Ранее на Украине задержали правоохранителя, за деньги помогавшего уклонистам.