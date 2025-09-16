Три многоэтажных дома повреждены в Шебекино при обстреле

Три многоэтажных дома повреждены в Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он рассказал, что отправился в город с рабочей поездкой и посетил адреса, где идет восстановление после обстрелов ВСУ.
«Пока смотрел ход восстановления, услышал звук прилета. Доложили: по Шебекино новый обстрел ВСУ. <...> Из-за прилета снарядов повреждены фасад и остекление трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждено газовое оборудование. », — написал губернатор.
В результате атаки никто не пострадал, добавил глава региона.
До этого Гладков сообщил, что в хуторе Волчий-Первый после атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина — его госпитализировали.
Кроме того, село Стрелецкое Белгородского района подверглось атаке украинского беспилотника, в результате чего загорелись шесть автомобилей и гаражи.
Ранее ВСУ обстреляли «ГАЗель» в Белгородской области, пострадали восемь человек.