В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль

Гладков: в хуторе Волчий-Первый от удара дрона по автомобилю пострадал мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в хуторе Волчий-Первый Волоконовского района украинский беспилотник атаковал автомобиль.

По словам главы региона, в результате удара пострадал мирный житель. Мужчину с резаной раной кисти и баротравмой доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Транспортное средство, по словам Гладкова, получило повреждения.

Незадолго до этого губернатор сообщил об атаке украинского дрона на село Стрелецкое Белгородского района. В результате загорелись шесть автомобилей и гаражи. По предварительным данным, никто не пострадал.

Днем во вторник украинский беспилотник также атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области. В результате атаки пострадал 19-летний мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями спины и ног.

Ранее в Белгороде украинский дрон детонировал возле пассажирского автобуса.