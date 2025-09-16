На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль

Гладков: в хуторе Волчий-Первый от удара дрона по автомобилю пострадал мужчина
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в хуторе Волчий-Первый Волоконовского района украинский беспилотник атаковал автомобиль.

По словам главы региона, в результате удара пострадал мирный житель. Мужчину с резаной раной кисти и баротравмой доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Транспортное средство, по словам Гладкова, получило повреждения.

Незадолго до этого губернатор сообщил об атаке украинского дрона на село Стрелецкое Белгородского района. В результате загорелись шесть автомобилей и гаражи. По предварительным данным, никто не пострадал.

Днем во вторник украинский беспилотник также атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области. В результате атаки пострадал 19-летний мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями спины и ног.

Ранее в Белгороде украинский дрон детонировал возле пассажирского автобуса.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами