Беспилотник атаковал село в Белгородской области, загорелись шесть автомобилей

Село Стрелецкое Белгородского района подверглось атаке украинского беспилотника, в результате чего загорелись шесть автомобилей и гаражи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«На территории предприятия в результате детонации БПЛА загорелись шесть автомобилей и гаражи», — написал он.
На месте находятся пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией огня.
По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.
Днем во вторник украинский беспилотник также атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области. В результате атаки пострадал 19-летний мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями спины и ног.
Кроме того, дроны атаковали Белгород. В результате удара одного БПЛА в городе загорелся автомобиль. Второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта.
Ранее ВСУ обстреляли «ГАЗель» в Белгородской области, пострадали восемь человек.