Беспилотник атаковал село в Белгородской области, загорелись шесть автомобилей

В Белгородской области при атаке БПЛА на Стрелецкое загорелись шесть авто
Telegram-канал Настоящий Гладков

Село Стрелецкое Белгородского района подверглось атаке украинского беспилотника, в результате чего загорелись шесть автомобилей и гаражи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На территории предприятия в результате детонации БПЛА загорелись шесть автомобилей и гаражи», — написал он.

На месте находятся пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией огня. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Днем во вторник украинский беспилотник также атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области. В результате атаки пострадал 19-летний мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями спины и ног.

Кроме того, дроны атаковали Белгород. В результате удара одного БПЛА в городе загорелся автомобиль. Второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта.

Ранее ВСУ обстреляли «ГАЗель» в Белгородской области, пострадали восемь человек.

