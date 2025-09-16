В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-16

Rzeczpospolita: в Польше в жилой дом попала ракета с истребителя F-16, а не дрон

В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из истребителя F-16, а не дрон. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, прокуратура утаила информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого упали на жилой дом в деревне Выгрыки в Люблинском воеводстве. По данным Rzeczpospolita, речь может идти о ракете, выпущенной с польского истребителя F-16 по беспилотнику, при этом у ракеты якобы произошел сбой системы наведения.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.

Ранее над зданиями правительства Польши сбили БПЛА.