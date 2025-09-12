На Смоленской АЭС пресекли атаку украинского беспилотника

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале «Росатома».

В публикации говорится, что атака была зафиксирована в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока.

«Техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

По данным «Росатома», обломки упавшего беспилотника сдетонировали рядом с вентиляционной трубой. В результате атаки также были выбиты окна. При этом серьезных нарушений и пострадавших в результате падения снаряда не было зафиксировано.

На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранители. В публикации подчеркивается, что безопасность станции обеспечена и происшествие не повлияло на деятельность предприятия. Помимо этого, радиационный фон на промышленной площадке был сохранен в пределах нормы.

До этого сообщалось, что Ростовская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после атаки БПЛА на Волгодонск.

Ранее ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС.