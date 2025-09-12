На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Смоленской АЭС пресекли атаку украинского беспилотника

«Росатом»: беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС
true
true
true
close
Shutterstock

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале «Росатома».

В публикации говорится, что атака была зафиксирована в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока.

«Техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

По данным «Росатома», обломки упавшего беспилотника сдетонировали рядом с вентиляционной трубой. В результате атаки также были выбиты окна. При этом серьезных нарушений и пострадавших в результате падения снаряда не было зафиксировано.

На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранители. В публикации подчеркивается, что безопасность станции обеспечена и происшествие не повлияло на деятельность предприятия. Помимо этого, радиационный фон на промышленной площадке был сохранен в пределах нормы.

До этого сообщалось, что Ростовская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после атаки БПЛА на Волгодонск.

Ранее ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами