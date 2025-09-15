Боец «Идиллия»: в приграничье идут интенсивные бои с ВСУ

Российский оператор БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным «Идиллия» рассказал об интенсивных боях на стыке Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает RT.

По словам военного, ВСУ несут тяжелые потери в технике, среди которых самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация» и иностранные боевые машины пехоты (БМП).

«Враг в приграничной зоне работает активно и слаженно, удары пытается наносить тремя эшелонами, распределяя задачи», — отметил «Идиллия».

15 сентября военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что оставшиеся в Купянске в Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с тотальным хаосом.

В своем посте военкор сослался на информацию из украинского сегмента сети. Исходя из этих публикаций, большинство подразделений ВСУ «не понимают общей ситуации».

Также в украинских источниках отмечается, что российские военные продолжают «накапливаться» в Купянске и проводить наступательные действия, занимая выгодные для себя рубежи.

Ранее СМИ сообщили, что бойцы ВС РФ повторили операцию «Труба» в Купянске.