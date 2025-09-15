ОАК передала Минобороны новую партию Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в госкорпорацию «Ростех», поставила Минобороны России очередную партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

В ОАК подчеркнули, что самолеты прошли все необходимые наземные и летные испытания и уже переданы заказчику. Истребитель Су-34 давно зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина, проверенная в реальных боевых условиях, отметил представитель «Ростеха».

Он добавил, что «летчики высоко оценивают его качества — маневренность и живучесть, поэтому авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют регулярные серийные поставки в войска», сказали в «Ростехе».

Это уже четвертая поставка бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа. Предыдущий раз машины пополнили парк оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в августе 2025 года.

Ранее в «Ростехе» заявляли, что российские истребители Су-35С и Су-34 формируют эффективный ударный дуэт.