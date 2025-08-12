Российские войска получили новую партию Су-34

Российские войска получили от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) новую партию современных истребителей-бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках гособоронзаказа 2025 года. Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России, сообщает пресс-служба ОАК.

Как подчеркнул исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, фронтовой бомбардировщик Су-34 давно зарекомендовал себя как лучший в своем классе.

«Возможности машины позволяют летчикам успешно действовать на театрах военных действий и применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Самолет востребован в современных боевых условиях, наши авиазаводы увеличили темпы производства и обеспечивают ритмичные поставки техники в войска», — сказал Евтушенко.

Переданные машины — это уже третья партия Су-34, которые поступили в ВКС в 2025 году. Первую партию Минобороны получило 19 апреля, вторую --10 июля.

Ранее ОАК передала Вооруженным силам РФ очередную партию новых истребителей Су-35С.