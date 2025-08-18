На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Ростехе» рассказали об эффективном ударном дуэте истребителей Су-35С и Су-34

«Ростех»: Су-35С прикрывает ударные группы, а Су-34 наносит удары в тылу
Минестерство обороны РФ

Российские многоцелевые истребители Су-35С создают зону недоступности для самолетов противника, не позволяя им достигать рубежей применения оружия. Благодаря этому истребители-бомбардировщики Су-34 получают возможность наносить точечные удары глубоко в тылу противника, сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех».

В «Ростехе» уточнили, что Су-35С и Су-34 образуют взаимодополняющий авиационный комплекс: первый выполняет функции прикрытия и защиты ударных групп от воздушных угроз, второй выступает в роли «ударного кулака», нанося удары различными средствами поражения — от управляемых авиабомб до высокоточных ракет. Су-35С оснащён фазированной радиолокационной станцией, что позволяет обнаруживать и сопровождать большое количество целей, подавлять объекты ПВО и проводить разведку.

Собеседники агентства отметили, что этот авиационный дуэт способен эффективно решать сложные тактические задачи на фронте. При этом Су-35С, благодаря «длинной руке», не позволяет противнику выходить на рубежи применения оружия.

Также в «Ростехе» сообщили, что Су-35С по результатам недавнего голосования был признан самым красивым самолетом, а Су-34 занял второе место. В ближайшее время планируется выпуск одежды и атрибутики с изображениями этих моделей.

Ранее российские войска получили новую партию Су-34.

