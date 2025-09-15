В Польше отказались от использования советских истребителей Су-22

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши вывели из эксплуатации советские истребители-бомбардировщики Су-22. Об этом пишет издание TMZ.

По информации журналистов, всего армия Польши имела 20 двухместных Су-22УМЗК и 90 одноместных Су-22М4.

«В свое время Су-22 составлял основу наступательной авиации стран Варшавского договора на континенте, а последние экземпляры эксплуатировались ВВС Польши, которые летали на этих впечатляющих самолетах с момента поставки первого образца более 40 лет назад», — отмечается в материале.

Из него следует, что Польша после распада Организации Варшавского договора и вступления в НАТО модернизировала имевшиеся у нее истребители. При этом с течением времени власти страны начали заменять советские бомбардировщики на южнокорейские легкие учебно-боевые самолеты FA-50.

22 июля издание The Economic Times сообщило, что Индия планирует в сентябре вывести из эксплуатации советские истребители МиГ-21. Армия республики использовала данные воздушные суда в течение более 60 лет, они принимали участие во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции «Синдур».

Торжественная церемония прощания с МиГ-21 запланирована на 19 сентября и состоится на авиабазе Чандигарх. Ожидается, что мероприятие посетят ветераны и высшее руководство ВВС Индии.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед американским F-35.