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В США признали преимущества российского Су-57 перед F-35

TNI: российский истребитель Су-57 превосходит F-35 по скорости и стоимости
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Нина Падалко/РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет преимущества перед американским F-35 по скорости и стоимости. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

«Российский истребитель Су-57 является прямым конкурентом F-35», — говорится в статье.

По данным автора публикации, максимальная скорость российского истребителя составляет 2,0 Маха, что заметно выше, чем у F-35. При этом Су-57 значительно более заметен, чем F-35.

В публикации подчеркивается, что российский истребитель превосходит американский самолет по стоимости. Американский F-35 оценивается на рынке от $80 до $110 млн. Российский лайнер значительно дешевле, его средняя стоимость варьируется от $35 до $40 млн.

До этого старший техник ремонтного подразделения группировки «Днепр» с позывным «Зеркало» заявил, что российская бронетехника в зоне спецоперации эффективно защищена от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, солдаты могут оперативно связаться с ремонтными подразделениями и задать вопросы об обслуживании и ремонте бронетехники. Требования бойцов, по словам специалиста, учитываются при проектировании защиты и ее модернизации.

Ранее в Рособоронэкспорте рассказали о передовых технологиях в новом российском танке.

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