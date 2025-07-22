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Стало известно, когда Индия выведет из эксплуатации истребители МиГ-21

ET: Индия в сентябре выведет из эксплуатации истребители МиГ-21
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Anupam Nath/AP

В сентябре Индия выведет из эксплуатации военно-воздушных сил республики советские истребители МиГ-21, сообщает The Economic Times (ET).

Отмечается, что истребители были в строю более 60 лет.

«Ни один другой истребитель не был связан с военно-воздушными силами Индии так долго, как МиГ-21 — целых две трети 93-летней истории ВВС страны неразрывно связаны с этим самолетом. Он принимал участие во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции «Синдур» и в той или иной форме повлиял на карьеру практически каждого ныне живущего индийского летчика-истребителя», — поделился авиационный эксперт Ангад Сингх.

Торжественная церемония прощания с МиГ-21 состоится 19 сентября на авиабазе Чандигарх. Мероприятие посетят высшее руководство ВВС страны и ветераны. В честь события пройдут воздушные показы и выставки.

До этого издание Military Watch Magazine писало, что возможный отказ Индии от закупок американских истребителей пятого поколения F-35 в пользу российского самолета Су-57 объясняется надежностью России в качестве партнера.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.

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