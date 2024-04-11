Россия нанесла удар по ТЭК Украины. Под Киевом уничтожена самая мощная ТЭС в регионе МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ

Российская армия в ответ на украинские атаки на объекты нефтегазовой отрасли и энергетики ударила по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В результате полностью разрушена Трипольская ТЭС — самая мощная станция в Киевской области. «Центрэнерго» потеряло 100% генерации.

Председатель наблюдательного совета компании «Центрэнерго» Андрей Гота в беседе с «Интерфакс Украина» сообщил, что в Киевской области полностью разрушена Трипольская тепловая электростанция — самая мощная в регионе. Министерство энергетики Украины это подтвердило. По словам Гота, после удара на объекте возник пожар в турбинном цехе, специалисты пытаются его локализовать. По предварительным данным, никто их сотрудников станции не пострадал.

«Центрэнерго» потеряло 100% генерации, поскольку Змиевскую ТЭС полностью уничтожили 22 марта.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с ТАСС назвал уничтожение мощнейшей энергостанции «чувствительным ударом»:

«Если мы говорим о Трипольской ТЭС, то это главная генерация в Киевской области — порядка 60% всей электроэнергии, которая производится в Киевской области. Эта электроэнергия шла не только в Киевскую область, но и соседние Черкасскую и Житомирскую. По сути, энергобаланс будет нарушен в трех областях».

Рогов утверждает, что ТЭС фактически работала «на обеспечение военной промышленности, а не на гражданские нужды». Уничтожение объекта скажется на производстве военной продукции, в том числе сборке БПЛА, и на железнодорожном сообщении.

По данным RT, станция обеспечивала резервные мощности для Киева и области в случае пикового спроса или аварии. Также она снабжала теплом жилые дома и промышленные предприятия.

Администрация города Украинка — там была расположена ТЭС — призвала местных жителей плотно закрыть окна, сделать запасы воды и зарядить мобильные устройства.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки на город повреждена теплоэлектроцентраль, которая питает город. Также одна городская трансформаторная подстанция полностью разрушена. Мэр заверил, что Харьков продолжает функционировать, несмотря на повреждения. Тем не менее харьковское метро уже дважды временно прекращало работу в связи с возможными перебоями с электричеством.

Массированный удар

Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило, что в ночь с 10 на 11 апреля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Ведомство назвало это ответом на попытки Киева повредить российские объекты нефтегазовой отрасли и энергетики.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены. В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры атакованы в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. «Укрэнерго» в Telegram-канале отметило, что в этих регионах повредили подстанции и объекты генерации.

Украине не хватает ракет для ПВО

Военный эксперт Bild Юлиан Репке написал в соцсетях, что у Киева закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. По его словам, на складах стран Запада «сотни систем и тысячи ракет».

«Нет слов. Просто гнев», — добавил Репке.

Издание «Страна.Ua» предположило, что военный эксперт сделал такой вывод после анализа удара по Трипольской ТЭС. Киевская область и Киев лучше других украинских регионов были защищены системой ПВО Patriot. Станция находится в 30 км от Киева, поэтому, скорее всего, входит в зону защиты. При этом украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что силы ПВО смогли сбить часть ракет и дронов.

«Нужна ПВО и другая оборонительная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии», — добавил лидер Украины.

Украинские политики не раз просили западные страны прислать им больше ракет для систем ПВО. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе в изданием Washington Post заявил, что «добрая и спокойная дипломатия не сработала», поэтому он намерен «жестко» просить у партнеров Patriot. Он выяснил, что у стран, которые могли бы поделиться с Украиной оружием, есть более ста доступных систем ПВО, так как в некоторых государствах порты или аэродромы защищают более одной батареи.

Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что 11 апреля прибыл в Литву для участия в «саммите Триморья» и для переговоров с западными политиками. Президент утверждает, что намерен сделать все для укрепления украинской системы ПВО.