Российские бойцы с одного выстрела разносят «в щепки» польские танки ВСУ

РИА Новости: польские танки PT-91 сгорают после первого попадания в них
close
Ministerstwo Obrony Narodowej

Танки РТ-91, которые Польша передала Украине в рамках военной помощи, сгорают после первого же удара современных российских танков. Об этом сообщил РИА Новости командир танка с позывным «Депутат».

Он отметил, что переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) польские танки РТ-91 являются подобием российских Т-72. По словам «Депутата», их распиарили как самые продвинутые танки, однако на деле оказалось, что они не могут выдержать и одного попадания.

«Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», — поделился подробностями командир.

По его словам, однажды польский танк разлетелся «в щепки» от одного кумулятивного снаряда.

До этого издание Military Watch Magazine сообщило, что у ВСУ осталось всего четыре американских танка Abrams из 31, которые Киев получил в 2023 году. По словам экспертов, после боев под Авдеевкой и в Сумской области у российской армии оказалось больше американской бронетехники, чем у ВСУ. Отмечается, что отступающие украинские венные бросили танки Abrams в относительно исправном состоянии.

Ранее в ДНР на прорыв обороны ВСУ отправили танк-монстр «из фильма ужасов».

