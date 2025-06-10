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Названо количество оставшихся у Украины танков Abrams

MWM: у ВСУ осталось всего четыре американских танка Abrams из 31
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Кадр из видео/Минобороны России

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось всего четыре американских танка Abrams из 31, полученных Киевом в 2023 году. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным экспертов издания, после боев под Авдеевкой и в Сумской области у российской армии оказалось больше американской бронетехники, чем у ВСУ. При этом отступающие украинские венные бросили многие танки Abrams в относительно исправном состоянии.

Аналитики отметили, что боевые действия на Украине стали для Abrams первым серьезным испытанием.

«Сочетание серьезных проблем в эксплуатации и понесенных огромных потерь привело к крайне негативным оценкам его возможностей», — отмечается в материале.

5 июня министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена колонна подбитой военной техники США в Сумской области Украины.

Речь идет о двух танках M1 Abrams, двух бронетранспортерах International MaxxPro, боевой бронированной машине Stryker и ремонтно-эвакуационной машине Challenger. На кадрах видно, что эта подбитая техника находится в сельской местности.

О передаче танков М1 Abrams Украине в январе 2023 года объявил тогдашний президент США Джо Байден. Первый такую машину подбили бойцы группировки «Центр» в конце февраля прошлого года на Авдеевском направлении.

Ранее советник главы ДНР рассказал о слабых местах танков Abrams.

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