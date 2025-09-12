Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Белгород

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина скончалась от полученных ранений на месте происшествия. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Накануне Гладков сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по поселкам Комсомольский Красная Яруга, в результате чего пострадали три человека. Так, в Комсомольском два мирных жителя были ранены при ударе дрона. Кроме того, в поселке Красная Яруга вследствие детонации БПЛА женщина получила слепое осколочное ранение спины.

Позднее в этот же день украинские дроны атаковали Белгород, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Как рассказал мэр города Валентин Демидов, в ходе ударов беспилотников получили повреждения три социальных объекта, а также несколько многоквартирных домов. На одном из домов БПЛА сдетонировал на крыше, в другом доме пострадали две квартиры. Еще в трех многоквартирных домах повреждены окна и балконы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о более чем 220 сбитых за ночь украинских дронах над российскими регионами.