Появились кадры операции «Труба» из-под Купянска

Военкор Котенок выложил видео с бойцами ВС РФ в газовой трубе в районе Купянска

Военный корреспондент Юрий Котенок выложил в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлены передвижения бойцов Вооруженных сил России по газовой трубе во время операции, предположительно, по заходу в город Купянск Харьковской области.

На опубликованных кадрах российские бойцы передвигаются по трубе на специальных тачках на колесах. Бойцы подталкивают друг друга, чтобы двигаться вперед. Один из военнослужащих за кадром говорит, что длина трубы составляет четыре километра.

«Передвижение по трубе выглядит примерно так. Теперь — марш-бросок уже в Купянск, незаметное и быстрое преодоление так называемой килл-зоны в железном коробе», — написал военкор.

Как сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на украинские СМИ и паблики, подразделения ВС РФ повторили успех легендарной операции «Труба», использовав систему подземных газовых коммуникаций для выхода в тыл противника в районе Купянска. Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

13 сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что штурмовые группы армии РФ находятся в Купянске и вытесняют военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории города.

В этот же день военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие за прошедшую неделю продвинулись на южном направлении у Купянска и взяли под огневой контроль две железнодорожные станции: Купянск-Южный и Заосколье.

Ранее сообщалось, что ВС России контролируют половину Купянска.