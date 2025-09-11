На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Донецке прогремели взрывы на фоне обстрела

В Донецке произошли взрывы
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Донецке слышны взрывы на фоне работы сил ПВО (противовоздушной обороны), передает ТАСС.

Корреспондент агентства в городе уточняет, что они произошли в Калининском и Буденновском районах.

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) добавляет, что накануне в 23:50 стало известно об обстреле Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии и многоквартирного жилого дома на ул. Артема в Киевском районе Донецка.

По словам главврача центра Андрея Боряка, пациенты и врачи не пострадали, но в здании выбито около 20 окон.

Оперативные службы заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, предположительно, ракетами HIMARS. Удар был нанесен по району Республиканского травматологического центра. В результате обстрела в жилых домах возле здания тоже выбило окна. Киевский и Куйбышевский районы города остались без электричества после атаки.

Ранее ВСУ атаковали Донецк реактивными ракетами-дронами.

