На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВВС США хотят продлить срок службы устаревших ядерных ракет

Bloomberg: США могут продлить срок службы устаревших ядерных ракет до 2050 года
true
true
true
close
Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность продления срока службы устаревших межконтинентальных ядерных ракет Minuteman III компании Boeing до 2050 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Задержки в программе Sentinel означают, что ВВС придется эксплуатировать устаревающие ракеты Minuteman III дольше, чем планировалось — возможно, значительно дольше», — сообщило управление по контролю над государственными расходами (GAO).

Ракеты Minuteman III находятся на боевом дежурстве вооруженных сил США с 1970-х годов и составляют наземную часть их ядерной триады. Продление эксплуатации может стать запасным вариантом из-за задержек и роста стоимости новой ракеты Sentinel компании Northrop Grumman. Первоначально Sentinel планировалось развернуть в 2029 году, но постановка на вооружение новых ракет перенесена с 2023 на 2028 год, а общая стоимость программы выросла до $141 млрд.

Военные представители ВВС сообщили аудиторам Конгресса, что возможно продлить срок службы устаревающих ядерных ракет Minuteman III до 2050 года. Однако в этом случае есть риски отказа электроники и наземных систем. Текущий план предполагает вывод всех 400 Minuteman III к 2039 году с последующей установкой новых Sentinel, включая ремонт и строительство шахт, не ослабляя ядерную готовность страны.

Ранее Эстония закупила в США крупную партию бракованных винтовок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами