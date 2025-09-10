Катар попросил перенести заседание СБ ООН

Катар попросил перенести на 11 сентября заседание Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на источник.

Утверждается, что заседание СБ ООН может посетить премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Заседание СБ ООН было запланировано 10 сентября.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее премьер Катара признал провал ПВО при израильском ударе по Дохе.