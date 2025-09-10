Российский дипломат заявил, что сбитые в Польше дроны летели с Украины

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что дроны, о которых сообщают польские власти, залетели на территорию страны со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — сказал Ордаш после своего визита в МИД Польши, куда он был вызван на фоне сообщений о беспилотниках.

По словам дипломата, в польском дипведомстве ему вручили ноту протеста, однако доказательств российского происхождения дронов представлено не было. Ордаш отметил, что в ответной беседе он изложил позицию российской стороны.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Европе пообещали «решительно ответить» России на беспилотники в Польше.