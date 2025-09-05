На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одном из городов Украины объявили химическую опасность

ГСЧС Украины предупредила жителей Днепропетровска о химической опасности
true
true
true

В Днепропетровске после ночного удара Вооруженных сил (ВС) России начался сильный пожар, горожан предупредили о химической опасности. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

О том, что в городе объявлена химическая опасность, также сообщил Telegram-канал «Днепр Оперативный». Спасатели призывают горожан закрывать окна.

Позже канал опубликовал комментарий сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Ковтонюка. По его словам, ГСЧС приняла необходимые меры, чтобы избежать возможного поражения населения.

Как пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в ночь на 5 сентября десятки дронов ВС РФ атаковали цели в Днепропетровске и в окрестностях города. В том числе был нанесен удар беспилотниками по предприятию, в результате чего там вспыхнул сильный пожар, и была объявлена химическая опасность.

До этого ночному массированному обстрелу дронами и ракетами подверглись цели в Киеве и пригороде. По данным «Страна.ua», в столице Украины была перекрыта часть улиц. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пожары произошли сразу в нескольких районах города. Очевидцы рассказали о серии взрывов и воздушной тревоге.

Ранее Песков заявил, что российские военные бьют исключительно по военным целям.

Новости Украины
