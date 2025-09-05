Над Луганском сбили семь украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Луганском. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

«В 01:16 мск семь вражеских БПЛА были сбиты над столицей республики», — уточнил источник.

До этого стало известно, что в Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области уничтожили порядка 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших при атаках украинских БПЛА в регионе. По его словам, один из дронов ударил по рейсовому автобусу на автомобильной дороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор в Климовском районе, в результате чего ранения получил водитель.

Кроме того, атаке беспилотника подвергся комбайн в селе Бровничи, механизатор получил легкую контузию.

Ранее обломки БПЛА повредили дома в двух районах Краснодарского края.