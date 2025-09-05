В Воронежской области сбили несколько беспилотников

В Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области сбили порядка 10 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.
Глава Воронежской области уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
При этом режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Незадолго до этого Гусев сообщил, что в Россошанском районе объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара дронов. Он призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон, а в случае обнаружения беспилотника уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.
1 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Воронежской области.
Ранее в Луганске произошел пожар после атаки БПЛА.