На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области сбили несколько беспилотников

Гусев: силы ПВО сбили около 10 БПЛА в двух районах Воронежской области
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области сбили порядка 10 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Глава Воронежской области уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

При этом режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что в Россошанском районе объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара дронов. Он призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон, а в случае обнаружения беспилотника уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

1 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Воронежской области.

Ранее в Луганске произошел пожар после атаки БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами