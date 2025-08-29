На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области пораженный украинским дроном автомобиль врезался в жилой дом

Богомаз: в результате удара дрона в Брянской области погиб местный житель
«Газета.Ru»

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по движущейся машине в селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области. В результате погиб водитель автомобиля, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома. Жильцы были оперативно эвакуированы», — написал губернатор.

Как уточняется, на месте работают оперативные службы. Данных о пострадавших на момент публикации нет.

Богомаз выразил соболезнования близким погибшего мужчины. Глава Брянской области также отметил, что власти окажут его семье необходимую поддержку и материальную помощь.

Накануне в дрон атаковал украинских войск атаковал деревню Шилинка в Суземском районе региона — местная жительница получила ранения. Беспилотник попал в движущийся автомобиль.

В тот же день ВСУ с помощью дрона ударили по гражданской машине в селе Чуровичи, расположенном в Климовском районе Брянской области. Как сообщил глава региона, из-за действий украинских войск пострадал мирный житель — мужчина получил легкое ранение и был доставлен в больницу.

Ранее в Луганской народной республике при атаке БПЛА пострадали три человека.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
