На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ударили по складам ВСУ на Сумском направлении

РИА Новости: ВС РФ уничтожили крупные склады ВСУ на Сумском направлении
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удары по крупным складам украинских войск на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, военнослужащие точным ракетным ударом поразили район сосредоточения роты материального обеспечения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Место скопления украинских солдат находилось у населенного пункта Верхняя Сыроватка в Сумской области.

«Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ (горюче-смазочных материалов — «Газета.Ru»)», — отметили в силовых структурах.

Там не стали уточнять, сколько именно складов было поражено.

30 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что восточная часть населенного пункта Юнаковка в Сумской области перешла под контроль ВС РФ. При этом ситуация на Сумском направлении в целом остается стабильно напряженной, так как формирования ВСУ продолжают попытки контратаковать.

За два дня до этого в российских силовых структурах заявили, что командование ВСУ приняло решение вывести 110-ю механизированную бригаду с Сумского направления. Причиной послужили большие потери в данном подразделении.

Ранее военные ВС РФ поразили полигон с колумбийскими наемниками ВСУ в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами