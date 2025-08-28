На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Командный пункт ВСУ под Сумами попал под удар

ТАСС: 110-ю бригаду ВСУ сняли с позиций под Сумами из-за потерь
true
true
true
close
Офис Президента Украины

Командование ВСУ приняло решение вывести с сумского направления 110-ю отдельную механизированную бригаду из-за тяжелых потерь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По информации источника агентства, подразделение участвовало в боях под Андреевкой, где понесло серьезные потери. После этого его перебросили в район Сум, однако там командный пункт бригады был поражен ракетным ударом. В результате получили ранения и были ликвидированы представители командования.

Силовые структуры отмечали, что на сумское и харьковское направления ВСУ перебросили более 40 бригад и полков с других участков фронта, при этом они также несут значительные потери.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщал, что украинские военнослужащие в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожское.

Ранее форсирование российскими войсками реки Волчья в Днепропетровской области попало на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами