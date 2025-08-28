Командование ВСУ приняло решение вывести с сумского направления 110-ю отдельную механизированную бригаду из-за тяжелых потерь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По информации источника агентства, подразделение участвовало в боях под Андреевкой, где понесло серьезные потери. После этого его перебросили в район Сум, однако там командный пункт бригады был поражен ракетным ударом. В результате получили ранения и были ликвидированы представители командования.

Силовые структуры отмечали, что на сумское и харьковское направления ВСУ перебросили более 40 бригад и полков с других участков фронта, при этом они также несут значительные потери.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщал, что украинские военнослужащие в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожское.

Ранее форсирование российскими войсками реки Волчья в Днепропетровской области попало на видео.