У побережья Румынии обнаружили морскую мину

Румынские военные уничтожили морскую мину, которую обнаружили на берегу Черного моря рядом с населенным пунктом Ваду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны Румынии.

По данным ведомства, металлический предмет сферической формы обнаружил местный житель, после чего сообщил о находке в экстренные службы. Сотрудники полиции оцепили зону и вызвали военных.

В министерстве отметили, что мину уничтожили на полигоне Капу Мидия. Снаряд был обезврежен с помощью подрыва.

Происхождение мины не уточняется. По информации журналистов, снаряд могло принести из зоны боевых действий на Украине.

В марте рядом с побережьем турецкой провинции Коджаэли в Черном море нашли морскую мину. Снаряд обезвредила команда саперов-подводников у берегов деревни Кефкен. Происхождение боеприпаса в турецком министерстве обороны не раскрыли.

Ранее пограничник подорвался в Латвии на мине, предназначенной для России.