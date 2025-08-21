Пограничник подорвался в Латвии на мине, предназначенной для России

Пограничник подорвался в Латвии на мине, установленной для сдерживания России

Латвийский пограничник подорвался в Латвии на одной из мин, которая была установлена на границе для «сдерживания России». Об этом сообщает SHOT.

Издание назвало военнослужащего первой жертвой решения властей Латвии покинуть Оттавскую конвенцию, которая запрещала применение, накопление и производство противопехотных мин. Пострадавшего пограничника экстренно доставили в больницу с минно-взрывной раной.

24 апреля 2025 года президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Латвийские власти заявили, что такие боеприпасы в сочетании с другими типами вооружений могут повысить обороноспособность страны. Они также отметили, что Латвии крайне важно не ограничивать гибкость своих действий и использовать различные системы вооружения и решения для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее населения.

