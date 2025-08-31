На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: украинцам надоело жертвовать деньги ВСУ

РИА Новости: украинцы больше не хотят жертвовать деньги на нужды ВСУ
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут закрыть свои потребности в технике, украинцы больше не хотят жертвовать деньги на нужды своей армии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель силовых структур России.

«Украинцы больше не донатят ВСУ», — сказал он.

В качестве примера представитель силовых структур РФ привел сбор средств на автомобиль для расчета БПЛА полка, который длится уже почти три месяца.

До этого опрос украинской социологической группы «Рейтинг» показал, что посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о его подготовке к выборам снова обошел президента страны Владимира Зеленского в рейтинге доверия граждан.

Согласно результатам исследования, Залужный занимает первое место в рейтинге, ему доверяют 74% респондентов. Кроме того, по данным опроса, гипотетическая партия экс-главкома ВСУ лидировала бы и на парламентских выборах.

Исследование проводилось методом телефонного интервью с 21 по 23 августа. =

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

