Минобороны РФ: нанесен удар по портовой инфраструктуре и ЗРС NASAMS

Российские военнослужащие нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В публикации говорится, что атака производилась с помощью беспилотников, ракетных войск, а также полевой артиллерии.

«Нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии», — говорится в сообщении.

Помимо этого, военные поразили пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 156 районах.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия поразила ударами военную инфраструктуру и склады ВСУ в Днепропетровской области. По его словам, также были атакованы энергетические объекты и порты противника в Одесской области.

Кроме того, российские бойцы ударили по логистике ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее дрон атаковал предприятие критической инфраструктуры на севере Украины.