В России объяснили желание США создать опергруппу для защиты от враждебных дронов

Эксперт Федутинов: США создают группу по противодействию БПЛА из-за новых угроз
Nathan Howard/Reuters

Заявление главы минобороны США Пита Хегсета о создании рабочей группы по противодействию беспилотникам обусловлено новыми угрозами. Такое мнение высказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что ранее беспилотные системы были доступны только узкому кругу развитых стран. Однако в последнее время произошло удешевление подсистем, которые используются в дронах, что позволило радикально снизить стоимость самих БПЛА, сделав из них дешевый, а значит доступный вариант высокоточного оружия.

«Столкнувшись с этими новыми угрозами, Пентагон активизировал усилия как в плане создания собственных малоразмерных БПЛА, FPV-дронов и беспилотников-камикадзе, так и в плане проработки вариантов защиты от БПЛА», — сказал Федутинов.

Эксперт добавил, что Вооруженные силы США в последние годы также нарастили темп работы по созданию мобильных лазерных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками. По его словам, на данный момент рассматриваются варианты размещения лазерных систем мощностью до 50 кВт на различных платформах.

28 августа Пит Хегсет в соцсети Х объявил о формировании в США объединенной межведомственной оперативной группы, целью которой станет «обеспечение безопасности неба» страны от враждебных дронов. Он подчеркнул, что число таких БПЛА растет с каждым днем.

Ранее Зеленский договорился с Трампом о продаже украинских дронов на миллиарды долларов.

