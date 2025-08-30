Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук заявил, что город Купянск находится под серьезной угрозой. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Ткачук пояснил, что российские войска сосредоточили на этом участке фронта значительные резервные силы для проведения штурмовых операций.

«В тот час, пока все кричали за Сумщину, россияне акцентировали свое внимание на Купянске. И сейчас над Купянском огромная угроза», — добавил военнослужащий.

Согласно заявлению начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, российские военные почти завершили блокирование Купянска и установили контроль над половиной городской территории.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщал о значительных потерях украинских войск в боях за Купянск Харьковской области, отмечая их уязвимое положение. По словам Марочко, после занятия российскими военнослужащими ключевых стратегических позиций на севере города, «Купянск как на ладони».

Ранее военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ по окружению Купянска.