В Генштабе ВС РФ рассказали о почти полной блокировке Купянска

Герасимов: ВС РФ практически полностью блокировали Купянск и освободили половину
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные практически полностью блокировали Купянск и взяли под контроль половину его территории. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

«Соединения и воинские части группировки войск «Запад» практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории», — сказал глава Генштаба.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские силы «сжигают как в топке» украинских бойцов в ходе сражений в Купянске Харьковской области, подразделения вражеской армии находятся в уязвимой позиции. По словам Марочко, «Купянск находится как на ладошке» после взятия военнослужащими ВС РФ стратегически важных точек на севере города.

Он также уточнил, что передвигаться на автомобиле бойцам Вооруженных сил Украины там практически невозможно из-за российских дронов. В свою очередь, ВС РФ систематически ликвидируют технику врага, отчего украинские боевики пребывают в шоковом состоянии

Ранее на видео попало форсирование российскими войсками реки Волчья в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
