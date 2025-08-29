На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боевики «Азова» понесли большие потери при наступлении в ДНР

РИА: под Красным Лиманом уничтожены 50 боевиков «Азова»
Alina Smutko/Reuters

Боевики «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) пытались утром 29 августа атаковать позиции Вооруженных сил России (ВС РФ) на краснолиманском направлении в ДНР. Однако получили отпор и были разбиты, об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

«Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший «Азов» - ред.) <...> Двигались с помощью техники и роботизированных комплексов в районе Карповки, Среднего, Шандриголово и Дерилово», — рассказал собеседник агентсва.

По его информации, потери боевиков составили около 50 человек пехоты и 8 единиц техники, в том числе два MaxxPro, Humvee, два БТР М113, один пикап.

24 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении. В районе населенных пунктов Торское и Шандриголово развернулись «достаточно ожесточенные бои», сказал он. Пушилин добавил, что на Днепропетровском направлении подразделения РФ тоже наращивают давление и выбили противника из сел Новогеоргиевка и Вороное.

Ранее в ДНР заявили об уничтожении ударного кулака украинской группировки «Азов».

