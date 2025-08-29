В ДНР заявили об уничтожении ударного кулака украинской группировки «Азов»

Вооруженные силы РФ уничтожили ударный кулак бойцов украинской группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на Краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

По его словам, места скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились в лесах в районе четырех населенных пунктов — Дерилово, Среднее, Карповка и Шандриголово.

«В результате работы наших дроноводов уничтожены восемь единиц западной бронетехники и 50 боевиков», — подчеркнул Кимаковский.

Он уточнил, что ВСУ лишились двух бронеавтомобилей MaxxPro и одного автомобиля HMMWV. Также российские военнослужащие вывели из строя один пикап «Азова» и два бронетранспортера M113. Что представляли собой еще две уничтоженные единицы техники, чиновник не раскрыл.

«Мы сорвали планы противника по массированной атаке на этом участке», — резюмировал Кимаковский.

24 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении. В районе населенных пунктов Торское и Шандриголово развернулись «достаточно ожесточенные бои», сказал он.

Ранее командование одной из бригад ВСУ сбежало из расположения на Краснолиманском направлении.