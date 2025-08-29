На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в одном из городов

Лысак: объект инфраструктуры получил повреждение в Днепропетровске
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил, что в ночь на 29 августа получил повреждение объект инфраструктуры в Днепропетровске.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он.

Лысак не уточнил, о каком объекте идет речь. Детали о типе объекта чиновник приводить не стал.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска ударами по энергетической инфраструктуре его страны мешают подготовке Киева к зимнему сезону. Глава государства обвинил Россию в срыве хозяйственных мероприятий. Он заявил, что российские войска якобы атакуют не только тепло- и электростанции, но и инфраструктуру газовой добычи на Украине.

Вечером 24 августа сообщалось, что в Сумской области Украины после серии взрывов начались перебои с электроэнергией. Ведущая энергетическая компания региона «Сумыоблэнерго» утверждала, что проблемы вызваны ударами ВС РФ по расположенной на территории области критической инфраструктуре.

Ранее российские войска ударили по складам беспилотников ВСУ.

