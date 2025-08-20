На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о бегстве наемников ВСУ на Купянском направлении

РИА: иностранные наемники бегут на правый берег Оскола на Купянском направлении
Alastair Grant/AP

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), бегут от российских войск на правый берег реки Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Отмечается, что иностранцы переходят вброд целыми подразделениями. Они бросают транспорт на левом берегу, чтобы не быть сожженными российскими беспилотниками или потому что машины захлебнулись, рассказал собеседник агентства.

5 августа Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России вошли в город Купянск.

18 августа ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе поселка Боровая на Купянском направлении. Врезультате удара украинская армия понесла значительные потери в живой силе, технике, а оставшиеся подразделения отступили к переправе через реку Оскол.

Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «действительно сложной» складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
