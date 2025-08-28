На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль нанес удары по столице Йемена Сане

Израильские истребители нанесли удары нескольким целям в столице Йемена
true
true
true
close
Naif Rahma/Reuters

Израильские истребители наносят удары по различным целям в столице Йемена Сане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник.

«Израильские авиаудары направлены на различные районы города Сана на западе Йемена», — говорится в сообщении.

Известно, что город Сана находится под контролем шиитского движения «Ансар Аллах». Его военные обстреливают Израиль ракетами.

17 августа израильские военные нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, контролируемому режимом хуситов, в районе Саны в Йемене.

В ЦАХАЛ отметили, что удар был нанесен с расстояния около двух тысяч километров от Израиля и был направлен на объект, использовавшийся хуситами для террористической деятельности. В армейской пресс-службе добавили, что Израиль будет продолжать противодействовать атакам хуситов и предпринимать меры для нейтрализации угрозы для государства, где бы она ни возникла.

Ранее хуситы прокомментировали атаку на столицу Йемена.

