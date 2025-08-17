На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль заявил об атаке на энергетический объект хуситов в районе Саны

ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по инфраструктуре хуситов в Йемене
Israel Defense Forces via AP

Израильские военные нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, контролируемому режимом хуситов, в районе Саны в Йемене. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ведомства, операция стала ответом на неоднократные атаки хуситов на израильскую территорию, включая запуск ракет и беспилотников.

В ЦАХАЛ отметили, что удар был нанесен с расстояния около двух тысяч километров от Израиля и был направлен на объект, использовавшийся хуситами для террористической деятельности. Военные подчеркнули, что режим хуситов действует под контролем и финансированием Ирана с целью нападений на Израиль и его союзников, а также использует морские маршруты для угроз международной торговле и судоходству.

В пресс-службе добавили, что Израиль будет продолжать противодействовать атакам хуситов и предпринимать меры для нейтрализации угрозы для государства, где бы она ни возникла.

В конце июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что Армия обороны Израиля атаковала жилой комплекс и главный склад организации в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, поставив под угрозу гуманитарных работников и операции по оказанию помощи палестинцам.

Ранее хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион.

